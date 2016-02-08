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هيدينك: إصابة زوما تبدو خطيرة.. ولنتمنى أن يكون بخير

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هيدينك: إصابة زوما تبدو خطيرة.. ولنتمنى أن يكون بخير هيدينك: إصابة زوما تبدو خطيرة.. ولنتمنى أن يكون بخير

أوضح جوس هيدينك مدرب تشيلسي أن إصابة الركبة التي لحقت بمدافعه كورت زوما خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد بالدوري تبدو خطيرة للغاية ولكنه ليس طبيبا لكي يحكم على مدى تأثره بها.

وكان كورت زوما قد تعرض لإصابة خطيرة بعد محاولته لتمرير الكرة برأسه في منتصف الملعب ليهبط على قدمه بطريقة سيئة للغاية تسببت في خروجه في الدقيقة 58 ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وصرح المدرب الهولندي "سوف نعرف ما الذي حدث له قريبا، لكن تلك الإصابة تبدو خطيرة لا شك في ذلك".

وتابع " لنرى لقد مدد قدمه بطريقة مفرطة للغاية وهو أمر سيء جدا، لقد حدثت لي تلك المشكلة مرة وكان أمرا مؤلما للغاية، لنأمل أن يكون بخير أنا لست طبيبا لذا لنرى ما الذي سيحدث له".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة على بعد 17 نقطة من مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

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