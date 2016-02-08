لوران بلان يوضح موقف لافيتزي من الرحيل للصين

أوضح لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان أنه لا يعلم إذا ما كان إيزيكيل لافيتزي مهاجم الفريق سيبقى مع كتيبة حديقة الأمراء أم يرحل مشيرا إلى أن النادي يعلم أكثر منه.

ولم يسافر لافيتزي إلى مارسيليا مع فريقه لخوض المباراة التي انتهت بفوز باريس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيرحل إلى أحد الأندية الصينية خلال الفترة المقبلة وما أكد تلك التقارير هي تصريحات مدربه.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة صرح بلان "لا أضمن بقاؤه معنا خلال الفترة المقبلة، يمكن للنادي أن يخبركم أكثر مني".

واستطرد "لقد تحضر لمواجهة مارسيليا وفي آخر دقيقة قبل السفر قرر البقاء في باريس لمناقشة رحيله عن النادي".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق "لقد فتحنا له الباب للرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكنه لم يستغل تلك الميزة".

الجدير بالذكر أن صحيفة "لا باريسيان" قد أوضحت أن لافيتزي قد يرحل إلى نادي شانجهاي بمبلغ يقدر بـ10 ملايين يورو.