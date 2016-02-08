أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لوران بلان يوضح موقف لافيتزي من الرحيل للصين

Google+ Print
لوران بلان يوضح موقف لافيتزي من الرحيل للصين لوران بلان يوضح موقف لافيتزي من الرحيل للصين

أوضح لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان أنه لا يعلم إذا ما كان إيزيكيل لافيتزي مهاجم الفريق سيبقى مع كتيبة حديقة الأمراء أم يرحل مشيرا إلى أن النادي يعلم أكثر منه.

ولم يسافر لافيتزي إلى مارسيليا مع فريقه لخوض المباراة التي انتهت بفوز باريس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيرحل إلى أحد الأندية الصينية خلال الفترة المقبلة وما أكد تلك التقارير هي تصريحات مدربه.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة صرح بلان "لا أضمن بقاؤه معنا خلال الفترة المقبلة، يمكن للنادي أن يخبركم أكثر مني".

واستطرد "لقد تحضر لمواجهة مارسيليا وفي آخر دقيقة قبل السفر قرر البقاء في باريس لمناقشة رحيله عن النادي".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق "لقد فتحنا له الباب للرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكنه لم يستغل تلك الميزة".

الجدير بالذكر أن صحيفة "لا باريسيان" قد أوضحت أن لافيتزي قد يرحل إلى نادي شانجهاي بمبلغ يقدر بـ10 ملايين يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع