"الحب تحت الماء" تشكيلة ربيع وصيف 2016

بعد تشكيلتين مميزتين أطلقتهما العلامة في ذكرى تأسيسها، تعود آيغنر من جديد مع تشكيلة فريدة لموسم ربيع وصيف 2016.

ويحملنا المصمم الرئيسي للعلامة كريستيان بيك من خلال هذه التشكيلة في رحلة من السحر والأناقة، تحت الماء! وتتميز تشكيلة "الحب تحت الماء" بالبساطة والانسيابية الرائعة، وبالألوان الزاهية واللغة التصميمية القوية، التي تمتزج فيها أطياف الأزرق المائي مع البرتقالي المرجاني وألوان مخلوقات البحر العجيبة، إلى جانب تلألؤ مياه المحيط تحت أشعة الشمس الذهبية. تأخذنا آيغنر في هذه التشكيلة كما عودتنا دوماً إلى عوالم مذهلة وغريبة.

وتأتي التفاصيل الشفافة لتضفي لمسة حسية على التصاميم، التي تتألق أيضاً بالمواد الفاخرة مثل الجاكارد والتولي. من جانبها، تضفي القصات البسيطة طابعاً عصرياً وراقياً في الوقت ذاته، لتتكامل مع الصور البحرية الحية التي تتألق بها التصاميم، مثل صور المحار والسلططعون ونجم البحر، في استعراض أنيق للحياة البحرية.