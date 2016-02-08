من الأجمل في تصميمات "بالمان" النجمات العربيات أم العالميات؟

تُعتبر دار "بالمان" Balmain الفرنسية من دور الأزياء المفضلة بالنسبة إلى الكثيرات من النساء، خصوصاً النجمات، بفضل مصمّمها الشاب "آوليفير روستينغ" Olivier Rousteing ، الذي يفهم تماماً ذوق النساء، ويقدّم لهن على هذا الأساس أجمل التصميمات، التي تبرز جمالهن بأفضل طريقة. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة إقبالاً شديداً من قبل نجماتنا العربيات، كما النجمات العالميات، على ارتداء تصميمات دار "بالمان" Balmain ؛ فمن منهن بدت الأجمل والأكثر أناقة في هذه التصميمات؟

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وبالرغم من تقارب المسافات العالمية، فإنّ لكلّ شعب طريقته الخاصّة في تنسيق الملابس. ولهذا، فإنّ نجماتنا العربيات قد ارتدين تصميمات الدار بطريقة مختلفة عن النجمات العالميات، إن كان من حيث تنسيقها مع الاكسسوارت، أو من حيث تسريحات الشعر والمكياج، على الرغم من مظاهر البهرجة، على خلاف النجمات العالميات اللواتي ظهرن أكثر نعومة.

ومن النجمات العربيات اللواتي تألّقن بتصميمات دار "بالمان" Balmain: هيفاء وهبي التي تعشق تلك التصميمات، ومايا دياب التي رأيناها في أكثر من مناسبة تختار منها، وأمل بوشوشة التي اختارت منها أجمل التصميمات العصرية، وغادة عبد الرازق التي تألقت بأكثر من تصميم في برنامج "أراب كاستينغ"، وشذى حسون التي انتقت منها إطلالات جريئة، وهيلدا خليفة التي رأيناها في برنامج "ستار أكاديمي" في فستان أخضر حمل توقيع الدار.

أما بالنسبة إلى النجمات العالميات، فهنالك الكثيرات اللواتي يعشقن تصميمات الدار، لا سيما "كيم كردشيان" Kim Kardahsian وشقيقتها "كاندال جينير" Kendall Jenner. ومؤخراً، رأينا النجمة "بينيلوبي كروز" Penelope Cruz في عدد من التصميمات الرائعة من الدار، وغيرهن كثيرات.

شاهدي بالصور إطلالات النجمات العربيات والعالميات في تصميمات دار "بالمان" Balmain، وأخبرينا من التي ناسبتها تصميمات الدار ـ برأيك ـ أكثر من غيرها!

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