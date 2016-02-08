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توري برتش تفتتح بوتيكاً جديداً في الكويت

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توري برتش تفتتح بوتيكاً جديداً في الكويت توري برتش تفتتح بوتيكاً جديداً في الكويت

الأحد 07-02-2016 08:22

أطلقت ماركة توري برتش بوتيكها الجديد في الكويت، الذي إفتتح في 18 ديسمبر الماضي في مول 360، وجهة التسوق الفاخرة والمميزة في الكويت.
ساهم قيام المتجر الجديد الذي يقوم على مساحة 117 متر مربع، في توسيع وجود العلامة التجارية في الكويت، في أعقاب إطلاق بوتيكها الأول عام 2012 في مجمع الأفنيوز، وكذلك في الشرق الأوسط، مع متاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ، ، البحرين، قطر ولبنان.  تتميز واجهة المتجر بأبواب ورنيش برتقالية اللون، وهي سمة من توقيع توري برتش. وتماشياً مع جميع متاجر العلامة التجارية، يمنح ااتصميم الداخلي المميز شعوراً وكأنك في منزلك الخاص - أرضيات من خشب السنديان والرخام، جدران مزينة بالرافية وثريات من ورق الذهب تقدم خلفية محايدة لمزيج متطور من المفروشات، بما فيها ستائر حريرية مموجة، أرائك مخملية محشوة بريش البط البري ووسائد مطرزة. سيتضمن متجر مول 360، مجموعات توري برتش من الأكسسوارات، الحقائب والأحذية. 

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سيدتي

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