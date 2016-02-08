برعاية سيدتي نت "Fekra Events" تجمع المصممات الخليجيات

افتتح مؤخرً العرض الأول الخاص بالإعلاميين في "ساحة الآن للفنون"، والذي حضره العديد من المصممات السعوديات والخليجيات المشاركات في العرض الخاص The runway fashion show وذلك برعاية "Fekra Events" التي جمعت العديد من التصميمات المتميزة لمصممات موهوبات في تصميم العباءات والمجوهرات، حيث شارك في المعرض 17 مصممةً سعوديةً وخليجيةً، كما شهد عروض أزياء لهذه التصميمات قدمتها العارضات بشكل متناسق وجذاب. وقد تجول موقع "سيدتي نت" قبل العرض لتتعرف على بعض المصممات اللواتي كان لهن دور كبير في نجاح "فكرة ايفنتس". سيدتي نت كان له لقاء مع العديد من المصممات، منهنّ: عهود بنت عبد العزيز صاحبة شال بوتيك، والتي قالت:" أنا مصممة من الرياض منذ 3 سنوات شاركت في العديد من المعارض داخل السعودية، كما أنّ لدي نقاط بيع في "جيرمود" في قطر، وبالرياض في محل "توكا بوتيك"، كما لدي تفاعل على موقع جديد على الإنترنت اسمه "كان ميم" يستطيع من خلاله الزبائن مشاهدة عباءاتي، وأعتمد في تصاميمي على الشكل الكلاسيكي وأحب اللون الأسود، فمهما بعدنا وقمنا بإدخال ألوان عديدة إلا أنّ اللون الأسود يظل له رونقه وجاذبيته في العباءات".

أما المصممة سارة العتيبي فقالت: "أنا مصممة منذ 9 سنوات، بداياتي كانت خفيفة وعلى محيط ضيق.. وبعد ذلك توسعنا، أعتمد في تصميمي على الموضوع والفكرة الأولى بدأت "بالكيمونو"، والمجموعة الحالية في العرض اخترتها من "المجولو" نوع من أنواع أسماك اليابان "التونة" فالتصميمات في هذه المجموعة ستكون مرتبطةً بألوان البحر وسمكة التونة والمرجان والكروز, كل شيء يخص البحر أدخلته بتصميم هذه المجموعة، ومن خلال تصميماتي قمت بالاشتراك في العديد من المعارض داخل السعودية، وآخرها كان في دبي، وعن قريب سيكون لدي معرض في قطر. كما أنّ أغلب تصميماتي يتم طلبها من خارج السعودية أون لاين، وأنا أعتمد في الأغلب على المعارض لعرض العباءات الخاصة بي".

كما قالت مصممة المجوهرات لانا غزال:" كل تصميمات المجوهرات الخاصة بي من ألماس، الذهب والأحجار الكريمة مع أجود وأرفع أنواع الفضة، وأقوم باستخدام التطريز والقماش الذي يدل على التراث، معتمدةً على لمسات تراثية حتى نحيي التراث من جديد؛ فبنات هذا الجيل لن يقبلن على لبس الملابس التراثية فنقوم نحن بتطعيم بعض المجوهرات بالشغل اليدوي التراثي لتناسب الكبار والصغار وتكون قطعًا مميزةً ليس لها مثيل. واشتركت بتصميماتي في الأردن، وأيضًا كندا ودبي.

أما مصممة العباءات البحرينية نورة النعيمي فقالت:" هذا ثاني معرض لي بالرياض، وأنا أعمل في التصميم منذ 15 سنةً، وتعتمد أغلب تصميماتي على الأعمال اليدوية، وأهتم بالتصميم واختيار الخامات بأن تكون بجودة عالية جدًا لذلك أسعار العباءات مرتفعة تبدأ بـ 3000 ريال ولكنها منفردة ومتميزة".