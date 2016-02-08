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راني زاخم ومجموعة تحاكي أنوثة المرأة وجاذبيتها!

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الإثنين 08-02-2016 21:55

ليس من السهل تفهُّم عقلية المرأة، خاصة فيما يتعلق بالموضة والأزياء، غير أن مصمم الأزياء اللبناني "راني زاخم" Rani Zakhem نجح وبجدارة في اكتشاف ما ترغب به النساء في مجموعته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2016، وقدم لها تصاميم رائعة تبرز جمالها وجاذبيتها بأفضل الطرق.

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حيث ركّز في المجموعة على الفساتين التي تنوعت تصاميمها بين فساتين الكوكتيل وفساتين السهرة، وتراوحت قصّاتها بين الطويل والقصير وبين الضيق والواسع، ولم تخلُ من بعض التنانير والقمصان والسراويل التي اتسمت جميعها بالطابع الأنيق والفاخر.

لوحة الألوان مميزة تدرجت من الألوان الحيوية كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق إلى الألوان الحيادية كالأبيض، الأسود، والبيج.

وقد استخدم المصمم في المجموعة تقنيات حديثة ومتطورة، وأخرى قديمة وتقليدية، فرأينا بعض التطريزات اليدوية  بالإضافة إلى قصّات الـ 3D. 

وتناسب المجموعة، بشكل عام، النساء الشابات اللواتي يبحثن عن إطلالات مختلفة ولاسيما في السهرات، كما السيدات الأكبر في السن اللواتي يرغبن أن يبرزن جمالهن بأسلوب راق. ليس من السهل أن تجتمع الأناقة مع العصرية غير أن "راني زاخم" Rani Zakhem قد نجح في تحقيق المعادلة في مجموعة ربيع وصيف 2016

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