هذه هي المجوهرات التي اختارتها النجمات لإطلالتهن

تلعب المجوهرات البراقة دورًا كبيرًا في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، ولا تقل عنها إطلالتك في السهرات كذلك، وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اتجاه النجمات لاختيار الأقراط الاستثنائية ذات التصاميم اللافتة حتى تضفي على إطلالاتهنّ لمسةً من الأناقة والجمال. ولتحصلي على إطلالة أنيقة على طريقة النجمات اتبعي النصائح التالية:

- اختاري تصميم الأقراط المناسبة لشكل وجهك: جربي الأقراط قبل شرائها واحرصي على أن تكون مناسبةً لشكل وجهك، فالأقراط الطويلة المتدلية لا تتناسب أبدًا مع الوجه الطويل على سبيل المثال.

- الأحجار الكريمة هي اختيارك الأمثل: الألماس هو الصديق المفضل لكل فتاة ولكن الحجار الكريمة الملونة كالزمرد والروبي بالإضافة للفيروز وغيرها يمكن أن تضفي لإطلالتك سحرًا خاصًا، فاختاري الحجر المفضل لديك لتزيني به إطلالتك.

- كوني جريئةً في اختيار التصميم: ابتعدي عن التصاميم العادية أو المستهلكة واختاري الأقراط ذات التصاميم الاستثنائية لتكون إطلالتك كذلك، ويفضل دومًا أن تهملي ارتداء العقود مع الأقراط البارزة وذلك حتى تسمحي لأقراطك بالظهور ولفت أنظار الجميع بدون مبالغة.

شاهدي اختيارات النجمات من الأقراط الجذابة واختاري ما يتناسب مع إطلالتك في السهرات.