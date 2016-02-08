نصائح "سيدتي نت" للحصول على هذه الإطلالة الجريئة كالنجمات

خلال موسم السجادة الحمراء وبالنظر لأجمل الإطلالات التي شاهدناها مؤخرًا نستطيع أن نقول أنّ فتحة الساق هي أبرز اتجاهات الموضة لفساتين السهرات، فلا يكاد يخلو منها أي حفل في الفترة الأخيرة حيث أصبحت هوسًا للنجمات، لذلك قررنا أن نعطيك أبرز النصائح لتحصلي على إطلالة أنيقة للسهرات على طريقة نجمات هوليوود.

ارتداء فتحة الساق يلفت الأنظار للحذاء الذي تنتعلينه فاحرصي على اختيار أجمل الأحذية على أن يكون مناسباً لإطلالتك، ولا تهملي ترطيب ساقيك وقدميك والعناية بهما إن اخترت انتعال صندل مفتوح بالذات.

هناك خيط رفيع يفصل بين كون الإطلالة أنيقة أو مبتذلة لذلك احرصي على التوازن في إطلالتك، فإن احتوى فستانك على فتحة ساق ننصحك بأن تحافظي على بساطة باقي الإطلالة وذلك بتغطية الصدر والأكتاف كما في إطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في حفل Golden Globes والنجمة الصينية لي بينغ بينغ Li Bingbing بفستان إيلي صعب الساحر.

عليك أن تولي اهتمامًا خاصًا لخامة الفستان، فعند ارتداء فتحة الساق يجب أن تكون الخامة خفيفةً حتى لا تلتصق بجسمك بطريقة غير جذابة، ويعد الشيفون والأورجانزا الحرير من الخيارات المناسبة غالبًا.

إضافة فتحة ساق جانبية لإطلالتك يمكن أن تضفي لمسةً أنثويةً ساحرةً عليها، ولكن ننصحك بعدم المبالغة بحيث يجب أن تختاري طول الفتحة بحرص شديد حتى تحافظي على إطلالتك راقيةً وأنيقةً.

يمكن ارتداء فتحة الساق في الإطلالات النهارية كذلك باختيار التنانير الناعمة ذات القصات الأنثوية وتنسيقها مع قمصان بسيطة، لترتديها أثناء الزيارات النهارية مثلاً.

اتبعي نصائح "سيدتي نت" وارتدي فتحة الساق بطريقة أنيقة وجذابة ومناسبة لعادات المجتمع الخليجي، كما يمكنك أن تستوحي طرقًا جديدةً لارتدائها من إطلالات النجمات في الصور أعلاه .