أمناء شرطة بالشرقية يحررون محضرا ضد قيادات مديرية الأمن بعد سرقة زميلهم

حرر عدد من أمناء الشرطة بقسم أول الزقازيق، محضرا بالقسم، يتهمون فيه القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتقاعس عن تأدية واجبهم فى حماية المواطنين وأفراد الشرطة، وحمل المحضر رقم 1616 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2016، وتوجه عدد من الأفراد بالمحضر إلى نيابة قسم أول الزقازيق، لسماع أقوالهم فى المحضر.

وجاء ذلك بعد وقفتهم الاحتجاجية داخل قسم أول الزقازيق، لليوم الثانى على التوالى، اعتراضًا على قيام بلطجية بالتعدى على زميلهم، وسرقة سلاحه ودراجته البخارية، وشارك فى الوقفة أفراد قسم أول الزقازيق، وتضامن معهم عدد من أفراد المرور والنجدة.

فيما حاولت القيادات بالأمس التفاوض مع الأفراد، على إنهاء وقفتهم وأنه يوجد فريق من البحث الجنائى يكثف جهوده للتوصل إلى الجناة، لكن الأفراد رفضوا التفاوض، وواصلوا إضرابهم لليوم الثانى.

وفى سياق متصل رفض عدد من الأفراد الانضمام للوقفة، مؤكدين أن رجال الشرطة هم من يجب أن يتخذوا أساليبا للتفاوض أفضل من تحرير المحاضر، وخاصة أن المواطنين يتعرضون يوميا للسرقات ولم يسمع عن قيام أحد منهم بقطع طريق أو تنظيم وقفات، وخاصة أن الشرقية محافظة تعانى من الإرهاب ويجب تضامن رجال الشرطة ضباط وأفراد لمواجهة الإرهاب والانفلات الأمنى، أفضل من الوقفات الاحتجاجية التى تظهر رجال الشرطة بصورة سيئة وأمام الرأى العام.

كان تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا بوصول الشحات عبد الوهاب أمين شرطة بقسم أول الزقازيق إلى مستشفى خاص مصابا بطعنات بالجسم، وأكد مصدر أمنى، أن المجهولين اعترضوا طريق أمين الشرطة وقاموا بسرقة سلاحه ودراجته البخارية، أثناء عودته لمحل إقامته بالقرب من قرية العقدة، مركز منيا القمح، ولاذوا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى خاص، وتبين أنه مصاب بأربع طعنات.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن حادث التعدى على أمين شرطة بقسم أول الزقازيق، وسرقة سلاحه ودراجته البخارية أثناء عودته من عمله بدائرة مركز منيا القمح، جنائى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى للتوصل.