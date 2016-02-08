بالصور.. استمرار دورة إدارة الوقت بجامعة قناة السويس لليوم الثانى

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة بجامعة قناة السويس لليوم الثانى على التوالى دورة إدرة الوقت، والتى تناقش مزايا إدارة الوقت بالنسبة للإنسان والعوامل المؤثرة فى إدارة الوقت، ويأتى برنامج الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحاضر فى الدورة على مدار الأسبوع الدكتورة نهى محمد زكريا العاصى المدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس، وناقشت الدورة اليوم أسباب وأهمية الوقت لتنفيذ المهام الهامة مثل الإبداع والتخطيط للمستقبل، وتحديد أولويات وإنجاز أهم الأعمال، والاستفادة من الوقت الضائع واستغلاله جيدا، والتغلب على الإجهاد والإحباط، وقضاء أكبر وقت فى التطوير الذاتى.

كما ناقشت الدورة تحسين الإنتاجية بشكل أكبر فى جميع جوانب الحياة وأهمية الوقت فى إنجاز المهام الإدارية فى الأوقات المحددة، واستخدام استراتيجيات تدريب متنوعة ومراجعة، وكيفية تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والمتطلبات الوظيفية لتجنب الضغوط الناتجة عن ضيق الوقت.

وأكدت فاتن إبراهيم رئيس قسم إدارة شئون أفراد المجتمع على أن هذه الدورة يشارك فيها 36 متدربا من العاملين بمديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء والعاملين بقطاع التدريب والتنظيم.



>