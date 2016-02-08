محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة

اعتمد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نتيجتى إتمام الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الأول بالمحافظة.

وبلغت نسبة النجاح 88.08% للمرحلة الابتدائية و60.12% للمرحلة الإعدادية، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسى الأول.

- بالصور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة