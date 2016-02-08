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محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة

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محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة
اعتمد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نتيجتى إتمام الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الأول بالمحافظة.

وبلغت نسبة النجاح 88.08% للمرحلة الابتدائية و60.12% للمرحلة الإعدادية، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسى الأول.


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