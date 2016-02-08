وثائقي في الجول وإل تي في - فيلم الـ3-1.. أبطال المباراة يكشفون أسرار ثأر الزمالك

"في كل مرة كان يقول لي الحضري إنني لم أقصد التسجيل بهذه الطريقة، وكنت أراعي شعوره. لكن كفاية".. "طارق سليم كان غاضبا من لاعبي الأهلي بسبب مراوغات حازم إمام".

FilGoal.com وAltv.com يقدمان أفلاما وثائقية تحكي تاريخ الكرة المصرية على لسان أبطالها.

وكانت البداية مع فيلم مباراة الـ6-1 على لسان نجومها من لاعبي الأهلي والزمالك. ( شاهد الفيلم )

اليوم سنقدم لقاء فوز الزمالك على الأهلي 3-1، والذي كان الفوز الأول للفريق الأبيض بعد مباراة الـ6-1.

الإمبراطور حازم إمام وعبد الحليم علي وجمال حمزة ومحمد أبو العلا والصخرة وائل جمعة ومدحت عبد الهادي ومدحت شلبي وخالد بيبو وأحمد بلال والعديد من نجوم الموقعة يتحدثون..

فلنشاهد موقعة ممتعة:

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