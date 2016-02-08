منشورات جديدة لتوعية الركاب من «زيكا» بالمطارات
بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي توعية الركاب بصالات السفر والوصول عن أخطار فيروس “زيكا” وذلك من خلال منشورات جديد تم استلامها من وزارة الصحة بأخطار الفيروس , وذلك في إطار خطة الدولة في مواجهة الفيروس الخطير بالمطارات والموانئ .
وقالت مصادر طبية بالمطار إن المنشورات يتم توزيعها داخل صالات السفر والوصول وإبلاغ الركاب بطرق الوقاية , كما سوف يتم توزيعها لأطقم شركات الطيران خاصة وأنها خط الدفاع الأول بسبب تعاملها مع الركاب قبل وصولهم القاهرة , وأشارت المصادر إلي استمرار قيام الأطباء بمناظرة الركاب في رحلات الوصول وتوزيع الكروت الصحية عليهم لمتابعة حالتهم الصحية بعد ذلك .