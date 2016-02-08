تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام سجن بورسعيد» للغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي»، للغد الموافق 9 فبراير، وذلك لاستكمال مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.