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محمد بن زايد يستقبل رئيسي الوزراء المصري والجزائري

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محمد بن زايد يستقبل رئيسي الوزراء المصري والجزائري محمد بن زايد يستقبل رئيسي الوزراء المصري والجزائري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في دبي كلا على حدة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري وعبدالمالك سلال رئيس مجلس الوزراء الجزائري اللذين يزوران الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها اليوم.

ورحب سموه برئيسي الوزراء المصري والجزائري وتبادل معهما الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية وبحث معهما أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من والجزائر.

وتطرق الحديث حول أعمال القمة العالمية للحكومات ودورها في تطوير الأداء الحكومي وتسليط الضوء على أهم الدراسات والأبحاث المعنية في تطوير أداء عمل الحكومات الحديثة.

حضر اللقاءين .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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