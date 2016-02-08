بالفيديو.. بعد تصريحاته المسيئة.. المصريون يهدون اغنية “أردوغان البغبغان” لـ”أرجوز تركيا”

ثارت تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى رهن فيها استمرار العلاقات مع النظام المصرى بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمى والشعبى.

وأدان عدد من المراقبين وأعضاء مجلس النواب والمفكرين والسياسيين استمرار تعنت تركيا وإنكار أردوغان الدائم لإرادة الشعب المصرى ورفضه القاطع لحكم جماعة الإخوان، الذى ظهر واضحاً فى ثورة 30 يونيو الشعبية.

وتعبيراً عن السخط الشعبى والاستياء من المواقف التركية المسيئة، يعيد “اليوم السابع” نشر أغنية “أردوغان البغبغان”.