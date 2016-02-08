ضبط مدرس متهم بقتل شخص وإصابة زوجته بأسيوط

تمكنت مباحث مركز منفلوط بأسيوط، من إلقاء القبض على مدرس بقرية بني مجد، لاتهامه بقتل شخص وإصابة زوجته.

كان اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد مقتل «أ.ف»،50عام، وإصابة زوجته في منزلهم بقرية بني مجد دائرة المركز على يد المدعو «ص.ع»، معلم لغة عربية، وصاحب المنزل، وذلك لخلافات مادية بينهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من مباحث المركز برئاسة المقدم خالد شريت، رئيس المباحث، وإشراف اللواء سعد الذكير، مدير مباحث المديرية، تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري ابلاغ النيابة التي تولت التحقيق المستشار خالد عبدالشكور رئيس نيابة منفلوط .