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مالودا يوجه نصيحة إلى النني

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مالودا يوجه نصيحة إلى النني مالودا يوجه نصيحة إلى النني

وجه الفرنسي فلورين مالودا مهاجم وادي دجلة الجديد نصيحة إلى محمد النني النجم الدولي المصري الذي انضم مؤخرا لصفوف أرسنال الإنجليزي.

وقدم دجلة مالودا اليوم الأحد لاعبا جديدا في صفوفه لوسائل الإعلام.

وقال مالودا في المؤتمر الصحفي ردا على رأيه حول احتراف محمد صلاح والنني في إنجلترا: "الصبر والجدية في التدريبات، هذه هي نصيحتي لأي لاعب مصري في الدوري الإنجليزي".

وأوضح "لأن الموسم الأول هو الفترة الأصعب لأي لاعب أجنبي في الدوري الإنجليزي، فهو المسابقة الأقوى في العالم".

ولعب مالودا في صفوف تشيلسي من عام 2007 حتى 2013، حيث توج بكل البطولات بما فيها دوري أبطال أوروبا.

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