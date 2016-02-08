انتهت - روما (2) - (1) سامبدوريا .. صلاح بجوار الشعراوي

انتشرت عدة تقارير في إسبانيا توضح أن نيمار دا سيلفا نجم برشلونة قد راسل كشافا لريال مدريد عبر الهاتف المحمول وعبر عن رغبته في اللعب لريال مدريد.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النجم البرازيلي قد راسل شخص يسمى جوني كالافات وهو كشاف يعمل لدى نادي ريال مدريد وفي عام 2014 كان الكشاف الرئيسي للنادي الملكي في أمريكا الجنوبية.

وأوضح التقرير أن هناك علاقة صداقة تجمع نيمار وجوني وحسب ما جاء أيضا بموقع "الكونفيدينسيال" أن الثنائي قد تبادل الرسائل عبر تطبيق "واتساب" على الهاتف المحمول تفيد برغبة نيمار باللعب لريال مدريد.

وجاء نص الرسائل على الهاتف كالتالي "جوني، هل وصلت سالما إلى إسبانيا؟ أنت تعلم أنني أحب ريال مدريد، هالا مدريد".

وكان نيمار قد انتقل إلى برشلونة في موسم 2013-2014 قادما من سانتوس بعقد يمتد لـ5 أعوام وحقق مع الفريق الكتالوني ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن عددا من التقارير كانت قد ربطت نيمار بالرحيل إلى ريال مدريد كما أن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي معجب بمهارات قائد منتخب البرازيل إذ أنه أشاد بها في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غرناطة والتي فاز بها المرينجي بنتيجة 2-1.