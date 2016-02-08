أبوظبي .. محاكمة متهمين "قطعا" إصبع شخص بـ "منشار"

أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، برئاسة المستشار ادريس بن منصور قضية اتهام اسيويين، تتهمهما النيابة العامة، باستخدام "منشار" في ضرب احد الاشخاص، مما تسبب في بتر احد اصابع يديه.

وتعود تفاصيل القضية الى أن "أ م" تقدم ببلاغ مفاده أن شقيقه طريح الفراش بالمستشفى، من جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف المتهمين اللذين اعتديا عليه بدون أي سبب، ثم عمدا لقطع أصبع يده اليمنى بواسطة "منشار"، بعد أن انهالا عليه بالضرب، وعند استنجاده بالمارة وتدخلهم لاذ المتهمان بالفرار.

وقال المتهم إنه عندما انتهى من عمله يوم الحادث، انفرد به المتهم الاول، الذي كانت له عداوة سابقة معه، وكان برفقته ابن اخته، فانهالا عليه بالضرب على مستوى رأسه في أماكن مختلف من جسده، مما تسبب بإصابته بإصابات مختلفة.

وعند الاستماع للمتهم الرئيسي، صرح أن الضحية صديق له، وأن الحادث وقع من دون قصد، فيما نفي المتهم الثاني ما نسب اليه، مبررا انه ليلة الحادث كان يحاول المصالحة بين المجني عليه والمتهم الأول.

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