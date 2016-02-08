أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أبوظبي .. محاكمة متهمين "قطعا" إصبع شخص بـ "منشار"

Google+ Print
أبوظبي .. محاكمة متهمين "قطعا" إصبع شخص بـ "منشار" أبوظبي .. محاكمة متهمين "قطعا" إصبع شخص بـ "منشار"

أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، برئاسة المستشار ادريس بن منصور قضية اتهام اسيويين، تتهمهما النيابة العامة، باستخدام "منشار" في ضرب احد الاشخاص، مما تسبب في بتر احد اصابع يديه.

وتعود تفاصيل القضية الى أن "أ م" تقدم ببلاغ مفاده أن شقيقه طريح الفراش بالمستشفى، من جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف المتهمين اللذين اعتديا عليه بدون أي سبب، ثم عمدا لقطع أصبع يده اليمنى بواسطة "منشار"، بعد أن انهالا عليه بالضرب، وعند استنجاده بالمارة وتدخلهم لاذ المتهمان بالفرار.

وقال المتهم إنه عندما انتهى من عمله يوم الحادث، انفرد به المتهم الاول، الذي كانت له عداوة سابقة معه، وكان برفقته ابن اخته، فانهالا عليه بالضرب على مستوى رأسه في أماكن مختلف من جسده، مما تسبب بإصابته بإصابات مختلفة.

وعند الاستماع للمتهم الرئيسي، صرح أن الضحية صديق له، وأن الحادث وقع من دون قصد، فيما نفي المتهم الثاني ما نسب اليه، مبررا انه ليلة الحادث كان يحاول المصالحة بين المجني عليه والمتهم الأول.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية