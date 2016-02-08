في_القمة – متعب ينضم لمعسكر الأهلي في الإسكندرية

بادر عماد متعب مهاجم الأهلي إلى استئذان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية والتدرب مع الفربق كنوع من المؤازرة لزملائه في مباراة القمة.

ويواجه الأهلي الزمالك غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

وجاءت خطوة متعب لإعطاء انطباع عام أن الأهلي اكبر من الأزمات الجانبية في مثل هذا التوقيت الحساس قبل مباراة القمة.

وتغيب اللاعب عن المران اليوم المخصص له في مقر الجزيرة.

وكان متعب قد تم استبعاده من معسكر الأهلي للقمة بسبب خلاف مع مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بعد مشادة مع زميله صالح جمعة.

ولم يسافر متعب رفقة الفريق إلى الإسكندرية أول أمس.