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خبر #في_القمة - عماد متعب لن يتدرب مع الفريق في الإسكندرية

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خبر #في_القمة - عماد متعب لن يتدرب مع الفريق في الإسكندرية خبر #في_القمة - عماد متعب لن يتدرب مع الفريق في الإسكندرية

علم FilGoal.com أن مهاجم الأهلي عماد متعب لن يتدرب مع الفريق في الإسكندرية.

وبادر متعب إلى استئذان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية والتدرب مع الفربق كنوع من المؤازرة لزملائه في مباراة القمة. (طالع التفاصيل)

ويواجه الأهلي الزمالك غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

وجاءت خطوة متعب لإعطاء انطباع عام أن الأهلي اكبر من الأزمات الجانبية في مثل هذا التوقيت الحساس قبل مباراة القمة.

وسوف يقضي متعب وقته مع الفريق في الفندق دون مران، ويقوم بدوره كأحد قادة الفريق.

ويعد متعب القائد الثاني للفريق بعد حسام غالي.

وكان متعب قد تم استبعاده من معسكر الأهلي للقمة بسبب خلاف مع مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بعد مشادة مع زميله صالح جمعة.

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