بالصور..محافظ البحيرة يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول لشباب وطلائع البحيرة

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهمية التواصل مع جيل الشباب وفتح قنوات التحاور معهم، لرصد احتياجاتهم والتعرف على أهم المشكلات والقضايا التى يعانون منها، مشيرًا إلى دور الشباب الذى يمثل أكثر من 60% من شريحة المجتمع فى قيادة مستقبل الوطن وتحمل المسئولية.

جاء ذلك خلال حضوره ختام فعاليات المؤتمر الأول للشباب والطلائع، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "بينا بلدنا أحلى" بمركز التدريب المدنى بدمنهور، خلال الفترة من 6/2 إلى 8/2/2016.

وشهد الجلسة الأولى لختام المؤتمر، وأجرى حواراً مفتوحاً مع الشباب حول ما تضمنه المؤتمر من مناقشات اجتماعية وسياسية واقتصادية، بجانب طرح المقترحات والحلول الخاصة بعدد من المشاكل التى تواجه الشباب وإلقاء الضوء على الخطط والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وعملية التوعية التى سوف يتولاها الشباب بمراكزهم حول أهم القضايا، بجانب خطة وزارة الشباب خلال شهرى فبراير ومارس؛ لتدريب الشباب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم المدنى.

وشهد المحافظ نموذج محاكاة لجلسة برلمانية أعدها الشباب والطلائع؛ لتدريبهم وتأهيلهم على العمل السياسى وتحمل المسئولية، حيث أدار الشاب عمرو الرفاعى رئيس برلمان طلائع الشباب، وقائع الجلسة البرلمانية، التى تضمنت طلبات إحاطة تقدم بها أعضاء البرلمان من الشباب، حول خطة الجهاز التنفيذى فى حماية الآثار وإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية والعديد من المشكلات التى تواجه الشباب بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة التى تولى الدكتور محمد سلطان الرد عليها.

وأشاد المحافظ بروح الشباب وطموحهم ومستواهم المتقدم فى العمل والتقاليد البرلمانية، وقدم لهم نصائح هامة تساعدهم على تحقيق آمانيهم وحثهم على الطموح والأمل والتخطيط الجيد والعمل والمتابعة الدءوبة لتحقيق آمالهم.



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