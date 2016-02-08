محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالا بعيد المحافظة

قام المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، بالنصب التذكارى، بمحافظة الدقهلية، رافقه اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، والعقيد أحمد طلعت، المستشار العسكرى للمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى، وسلام الشهيد، ثم قام الحضور بقراءة سورة الفاتحة، ترحما على أرواح شهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل حماية الوطن، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد محافظة الدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية، تحتفل بعيدها فى 8 فبراير من كل عام، فى ذكرى أسر ملك فرنسا فى دار ابن لقمان فى عام 1250 ميلادية، منذ 7 قرون مضت حيث هاجم الصليبيون مصر فى عصر الأيوبيين، واحتلوا دمياط ومنها تقدموا إلى المنصورة، حينئذ تحركت القوات المصرية من كل أنحاء البلاد تحت قيادة الملك الصالح أيوب بقيادة قطز وبيبرس إلى المنصورة وهناك التحموا مع الصليبيين بضراوة وألحقوا بهم خسائر فادحة.

وهزم أهل المنصورة الحملة الصليبية، وأسروا ملك فرنسا لويس التاسع عشر ووضعوه فى سجن ابن لقمان بالمنصورة، وكان هذا النصر مصدرا للفخر لكل المصريين بكل أنحاء البلاد وسجل اسم مدينة المنصورة احتفالا بالنصر.