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وزارة التعليم العالى توافق على تمويل المشروعات المقدمة من كليات جامعة بنها

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وزارة التعليم العالى توافق على تمويل المشروعات المقدمة من كليات جامعة بنها وزارة التعليم العالى توافق على تمويل المشروعات المقدمة من كليات جامعة بنها
أعلن الدكتور سعد محمود سعد، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة بنها، أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى قد وافقت على تمويل المشروعات المقدمة من كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية، كمرحلة لتأهيل هذه الكليات للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يذكر أن مقترحات هذه المشروعات قد تمت صياغتها، تحت رعاية وإشراف مباشر من الدكتور على شمس الدين - رئيس الجامعة، والدكتور جمال إسماعيل – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام أبو العينين – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحيم شولح - مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

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