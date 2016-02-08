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وصول 30 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا

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وصول 30 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا وصول 30 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا

أرشيفية

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لمديرية أمن البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين لاستقبال السفينة جساندرليمج وعلى متنها 30 ألفا و350 طنا ألومنيوم قادمة من الهند لصالح مصنع الألومنيوم بسفاجا.

و قال عبد الرحيم،  إن ميناء سفاجا شهد اليوم وصول سفينة البضائع الحرية والقادمة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 25 شحنة بضائع وسفينة البضائع بوسيدون اكسبريس و على متنها 96 شاحنة بضائع متنوعة، كما شهد الميناء اليوم تصدير 58 شاحنة بضائع الى ضبا السعودى على متن العبارة نما اكسبريس ضمن حركة تداول البضائع بين سفاجا وضبا.

وأضاف المتحدث الإعلامي لمديرية أمن البحر الأحمر،  أن ميناء بورتوفيق بالسويس استقبل السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 200 سيارة قادمة من جدة، وميناء الادبية السفينة هيلان جورنى قادمة من العقبة لشحن 20 الف طن اكسيد حديد .

وأكد عبد الرحيم  أن ميناء نويبع استقبل العبارة ايلة و على متنها 291 راكبا منهم 135 معتمرا و 3 باصات عمرة و 10 شاحنات و سيارتين و السفينة بريدج وعلى متنها 25 تريلا و 24 برادا .

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