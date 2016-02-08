16.4 % تراجعًا في صادرات مصر غير البترولية خلال 2015

تراجعت صادرات مصر غير بترولية خلال العام الماضي 2015 لتسجل بنحو 16.48% ليبلغ 592ر18 مليار دولار تعادل 141.74 مليار جنيه مقارنة 22.262 مليار دولار تعادل 157.592 مليار جنيه خلال عام 2014.

وأوضح تقرير لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان اجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر الماضي تراجعت بنحو 12.34% لتسجل 1.716 مليار دولار مقارنة 1.957 مليار دولار خلال ديسمبر 2014.

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها لقائمة الأسواق المستوردة من مصر بقيمة مليارين و33 مليون دولار بنسبة تراجع 4% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و219 مليون دولار بنسبة تراجع 5%، ثم تركيا بقيمة مليار و193 مليون دولار بنسبة تراجع 13% فإيطاليا بقيمة مليار و66 مليونا بنسبة تراجع 34% وفي المركز الخامس الأمارات بقيمة مليار و60 مليون دولار بنسبة نمو 9%.

وحول أداء القطاعات التصديرية المختلفة أوضح التقرير تصدر قطاع الكيماويات والأسمدة لقائمة القطاعات الأكثر تصديرا بقيمة 2.956 مليار دولار بنسبة تراجع 30 % مقابل 4.208 مليار دولار فى العام السابق له، تلاه صادرات قطاع مواد البناء والذى تراجع بنحو 24 % ليسجل 2.774 مليار دولار مقابل 3.642 مليار دولار خلال 2014..تلاه فى المرتبة الثالثة صادرات قطاع الصناعات الغذائية بانخفاض 10 % لتسجل 2.643 مليار دولار، مقابل 2.938 مليار دولار تلاه صادرات قطاع الصناعات الهندسية والذى سجل 2.487 مليار دولار مقارنة 2.938 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 15 %

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 2 % لتسجل 2.255 مليار دولار مقارنة 2.291مليار دولار .

ونوه التقرير أن قطاع الصناعات اليدوية انخفض بنحو 20 فى المائة ليبلغ مستوى 1.403مليار دولار مقارنة1.764 مليار دولار, ثم صادرات الملابس الجاهزة والتى سجلت 437ر1 مليار دولار بنسبة تراجع 6 % ثم صادرات الغزل والمنسوجات وسجلت 906 ملايين دولار بتراجع 7% ثم صادرات المفروشات المنزلية وسجلت 602 مليون دولار بنسبة انخفاض 20% ثم الصناعات الطبية والأدوية وسجلت 5.9 ملايين دولار بنسبة انخفاض 18% ثم الأثاث وسجلت 348 مليون دولار بنسبة انخفاض 2% ثم الجلود والمنتجات الجلدية وسجلت 168 مليون دولار بانخفاض 21% ثم الكتب والمصنفات الفنية وسجلت 19 مليون دولار بزيادة 5% وهو القطاع الوحيد الذي شهد نموا في صادراته العام الماضي.