صور| ندوة إعلامية بعنوان «القضية السكانية مسئولية الجميع» بالوادى الجديد‎

عقد مركز إعلام الخارجة، ندوة إعلامية بعنوان «القضية السكانية مسئولية الجميع»، وذلك بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرى صنعاء والجزائر، وحاضر فيها الدكتور محمد حجاج عبد المنعم، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالخارجة.

صرح بذلك حمدي كامل، مدير مركز إعلام الخارجة، وقال إن الندوة تـأتي في إطار الحملة الإعلامية يقوم بها مركز إعلام الخارجة على مدار ستة أشهر، تستمر من يناير حتى يوينة 2016 تتناول القضية السكانية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وكذا الجوانب الدينية وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الهيئة العامة للاستعلامات في تناول القضية السكانية من خلال مراكز الإعلام المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تناولت الندوة اليوم الجوانب الصحية المتعلقة بالقضية السكانية من خلال خدمات تنظيم الأسرة التي تقوم بها وزارة الصحة وكيفية تحسين الخصائص الصحية من خلال خدمات الصحة الإنجابية كما تناولت الندوة الإشارة إلى الأمراض المعدية والأمراض المنتشرة خاصة في فصل الشتاء وكيفية الوقاية والعلاج.