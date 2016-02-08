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مساعد وزير العدل: لا صحة لما نشر حول صدور تقرير الطب الشرعي للشاب الإيطالي

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مساعد وزير العدل: لا صحة لما نشر حول صدور تقرير الطب الشرعي للشاب الإيطالي مساعد وزير العدل: لا صحة لما نشر حول صدور تقرير الطب الشرعي للشاب الإيطالي

الشاب الإيطالي جوليو ريجيني (أرشيفية)

نفى المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، بصورة قاطعة، صحة ما نشر بأحد المواقع الالكترونية، حول صدور تقرير الطب الشرعي في شأن فحص جثمان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني القتيل، الذي تم العثور على جثته مؤخرا بطريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوي.

وأكد المستشار الشامي أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد، وأن الأطباء الشرعيين مازالوا – حتى الآن – يباشرون أعمال الفحص والتحليل لجثمان القتيل، ولم يتم الانتهاء من إعداد وكتابة التقرير. وأضاف أن المعلومات التي وردت بالخبر المنشور في شأن تشريح وفحص الجثمان، هي معلومات خاطئة ولا أساس لها من الحقيقة أو الواقع.

ودعا “الشامي” وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والتحلي بروح المسئولية في كافة ما تنشره متعلقا بأعمال الطب الشرعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل كتابة أو تناول أية أخبار تتعلق بالطب الشرعي.

أ ش أ

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