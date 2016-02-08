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ضبط 98حالة غش بالتعليم المفتوح بجامعة بني سويف

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ضبط 98حالة غش بالتعليم المفتوح بجامعة بني سويف ضبط 98حالة غش بالتعليم المفتوح بجامعة بني سويف

الدكتورأمين لطفي

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم المفتوح، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظًا إلا من بعض حالات الغش.

حيث تم ضبط 98 حالة غش في كليات والتجارة والحقوق والإعلام منذ بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2015/ 2016.

 صرح الدكتور نادي عزت، مدير مركز التعليم المفتوح، أنه تم ضبط 86 حالة بكلية الحقوق و7 حالات غش بكلية التجارة  وخمس حالات  بكلية الإعلام.

وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

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