استعملات "الكاتشاب" في التدبير

هل تعلمين أن صلصة "الكاتشاب" مفيدة في استعمالات منزلية عدة؟

1. "الكاتشاب" لتلميع النحاس

ضعي القليل من "الكاتشاب" على منديل ورقي، وافركي الآنية النحاس وفق حركات دائرية، من ثم اتركي الآنية جانباً لمدة 10 دقائق، فاشطفيها بالماء لإزالة "الكاتشاب" عنها.

2. "الكاتشاب" لتلميع الفضة

ادعكي آنية الفضة، بواسطة إسفنجة حاوية على كم وفير من "الكاتشاب"، من ثم اغسلي الأخيرة في الماء لإزالة "الكاتشاب" عنها، وجففيها بقطعة من القماش الناعم.

3. التخزين

لا ترمي عبوات "الكاتشاب" الفارغة، بل نظفيها جيداً واحفظي في داخلها المقتنيات ذات الأحجام الصغيرة.