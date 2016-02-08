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مدونون يهاجمون الرئيس التركى: "الشعب المصرى مش محتاج للإرهابى"

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مدونون يهاجمون الرئيس التركى: "الشعب المصرى مش محتاج للإرهابى" مدونون يهاجمون الرئيس التركى: "الشعب المصرى مش محتاج للإرهابى"
دشن مدونون مصريون هاشتاج "الشعب المصرى عنده مشكلة مع أردوغان" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على خلفية تصريحات الرئيس التركى المستفزة، والتى رهن فيها الحديث مع النظام المصرى بالإفراج عن قيادات الإخوان ومرسى من السجون، وهو ما استفز مشاعر عدد من المدونين المصريين.

فيما غرد أحدهم عبر الهاشتاج: "فى حديث لرجب طيب أردوغان، واصل غطرسته ودعمه للإرهاب إلى أنه حتى لو تم سحب حكم إعدام مرسى فهو لن يطمع فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال إنه يعرف أن الشعب المصرى ليس لديه أى مشاكل معه، والذى وصفه بالشقيق، واعتقد بغطرسته وغبائه أن الشعب المصرى فى حاجة إلى تركيا وهذا من نسج خياله، ويتبين من كلام أردوغان أنه لا يعلم أن 30/6 إرادة شعب نفذها السيسى".

اوردغان ، مصر ، الرئيس السيسى (1)

اوردغان ، مصر ، الرئيس السيسى (2)


>يوسف أيوب يكتب: أردوغان حينما يفقد عقله.. "شعب مصر الشقيق" آخر حيل رئيس تركيا الكاذبة لاستمالة المصريين.. والمصريون لقيادات أنقرة: السيسى ليس وحده ضدكم فكلنا ضد لقائكم أو التعاون معكم
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سكينة فؤاد: أردغان متناقض ولا يمكن التحاور معه طالما يدافع عن أعداء مصر‎
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بعد تصريحات رئيس تركيا المستفزة.. نواب الشعب لأردوغان: المصريون يرفضون التحاور معك.. محمود الصعيدى: يسعى لإحداث فتنة بين الرئيس والشعب.. عاطف مخاليف: عليه التخلى عن دعم الإرهاب والاعتذار للمصريين
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مصر 365

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