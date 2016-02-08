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وزير الصحة: حق الأطباء المعتدى عليهم سيصل خلال 48 ساعة

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وزير الصحة: حق الأطباء المعتدى عليهم سيصل خلال 48 ساعة وزير الصحة: حق الأطباء المعتدى عليهم سيصل خلال 48 ساعة
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن حق الأطباء المعتدى عليهم فى المطرية سيصل كاملا خلال 48 ساعة من تاريخه، وسيكون حقهم كاملا دون نقص، ولم نسمح لأحد بالتعدى على الأطباء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى ديوان عام محافظة الغربية، بحضور، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية،والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء، والدكتور سمير الخولى واللواء سعيد طعيمة، وخالد مصباح، أعضاء مجلس النواب.

وأكد الوزير، أن الأطباء هم فئة محترمة وعلى قدر من العلم والاحترام لم ولن نسمح لأحد بالتعدى عليهم، وروح العقل هى التى تعمل حتى نصل لأفضل الحلول.

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