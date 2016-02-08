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محمد شاكر للرئيس: أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء وصلت إلى 100%

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محمد شاكر للرئيس: أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء وصلت إلى 100% محمد شاكر للرئيس: أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء وصلت إلى 100%
استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، عدداً من المشروعات التى أنجزتها الوزارة فى إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المُقبل.

وأشار الوزير إلى أن أعمال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وصلت إلى نسبة 100% من مخطط الصيانة فى إطار الخطة العاجلة، بما يشكل 62% من إجمالى القدرات المركبة الحالية.

وأضاف الوزير، أن جهود الوزارة تتواصل لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة المُتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى قيام الوزارة بإنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة القادمة.

- السيسى يبحث مع وزير الكهرباء مشروعات الوزارة والاستعداد لفصل الصيف

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