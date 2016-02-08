السيسى يوجه بترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام لمبات "الليد"

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية الاستمرار فى اتخاذ إجراءات تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار الرئيس، خلال اجتماعه بوزير الكهرباء، اليوم الاثنين، إلى مواصلة التوسع فى توفير لمبات "الليد" للمواطنين، فضلاً عن استخدامها فى أعمدة الإنارة بالشوارع.

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