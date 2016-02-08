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السيسى يوجه بترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام لمبات "الليد"

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السيسى يوجه بترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام لمبات "الليد" السيسى يوجه بترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام لمبات "الليد"
شدد الرئيس عبد الفتاح ، على أهمية الاستمرار فى اتخاذ إجراءات تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار الرئيس، خلال اجتماعه بوزير الكهرباء، اليوم الاثنين، إلى مواصلة التوسع فى توفير لمبات "الليد" للمواطنين، فضلاً عن استخدامها فى أعمدة الإنارة بالشوارع.


>السيسى يبحث مع وزير الكهرباء مشروعات الوزارة والاستعداد لفصل الصيف
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محمد شاكر للرئيس: أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء وصلت إلى 100%
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مصر 365

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