محافظ الوادى الجديد يتابع حادث أتوبيس الداخلة ويعزى أسر الضحايا

تابع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، حادث أتوبيس الداخلة الذى وقع صباح اليوم الاثنين، فى منطقة الكريمات، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين، حيث أصدر توجيهاته العاجلة برفع حالة الاستعداد والطوارئ لحظيًا، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بنى سويف، لتيسير كافة الإجراءات لنقل جثث الضحايا إلى مسقط رأسهم مقدما العزاء لذويهم ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وقال عشماوى فى تصريح صحفى، إن هذا الحادث المؤلم أيا كان سببه قد أصاب الجميع بالحزن والآسى لبشاعة الحادث وتحطم السيارة فى منطقة جبلية زادت من حجم الخسائر، مؤكدا على أن المحافظة تتابع لحظيا تطورات الحادث وسرعة تقديم كافة المساعدات للمصابين وأسر الضحايا.

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