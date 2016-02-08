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98 حالة غش بامتحانات التعليم المفتوح فى جامعة بنى سويف

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98 حالة غش بامتحانات التعليم المفتوح فى جامعة بنى سويف 98 حالة غش بامتحانات التعليم المفتوح فى جامعة بنى سويف
أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالتعليم المفتوح، مشيرا إلى ضبط (98) حالة غش فى كليات والتجارة والحقوق والإعلام منذ بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعى.

وأكد نادى عزت، مدير مركز التعليم المفتوح، فى تصريحات صحفية أن حالات الغش شملت 86 حالة بكلية الحقوق و(7) حالات بكلية التجارة وخمس حالات بكلية الإعلام، وكانت وسائل الغش المتبعة هى النقل من ورق خارجى واستخدام الهاتف المحمول .
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