رئيس جامعة كفر الشيخ: إلغاء المذكرات بالكليات والتحول إلى الكتب المرجعية

أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة الذى عقد اليوم الاثنين، أنه تمت مناقشة الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه نبه على الالتزام بأسعار المذكرات تمهيدا لإلغائها العام القادم، والتحول إلى الكتب المرجعية لكل الأقسام بجميع الكليات العملية والطبية، لأنه السبيل الوحيد لتطوير التعليم الجامعى، والاهتمام بتطوير وتحديث الكتاب الجامعى شكلا ومضمونا، والتحول إلى استخدام الكتب المرجعية والصيغ الإلكترونية للمقررات، وتعظيم دور المكتبات الإلكترونية كأداة للتعليم والتعلم والاهتمام بالبعد الوطنى للمناهج إلى جانب البعد المعرفى والمهنى.

وأضاف القمرى أن المجلس بحث الاستعداد لاستقبال وفود الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2016، وتقديم كل التسهيلات للمشاركين لنجاح فعاليات الأسبوع.