أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة كفر الشيخ: إلغاء المذكرات بالكليات والتحول إلى الكتب المرجعية

Google+ Print
رئيس جامعة كفر الشيخ: إلغاء المذكرات بالكليات والتحول إلى الكتب المرجعية رئيس جامعة كفر الشيخ: إلغاء المذكرات بالكليات والتحول إلى الكتب المرجعية
أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة الذى عقد اليوم الاثنين، أنه تمت مناقشة الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه نبه على الالتزام بأسعار المذكرات تمهيدا لإلغائها العام القادم، والتحول إلى الكتب المرجعية لكل الأقسام بجميع الكليات العملية والطبية، لأنه السبيل الوحيد لتطوير التعليم الجامعى، والاهتمام بتطوير وتحديث الكتاب الجامعى شكلا ومضمونا، والتحول إلى استخدام الكتب المرجعية والصيغ الإلكترونية للمقررات، وتعظيم دور المكتبات الإلكترونية كأداة للتعليم والتعلم والاهتمام بالبعد الوطنى للمناهج إلى جانب البعد المعرفى والمهنى.

وأضاف القمرى أن المجلس بحث الاستعداد لاستقبال وفود الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2016، وتقديم كل التسهيلات للمشاركين لنجاح فعاليات الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365