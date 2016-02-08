العيادات السعودية بمخيم الزعترى تعالج 9220 لاجئ سورى خلال شهر يناير

قدمت العيادات التخصصية السعودية فى مخيم الزعترى العلاج المتكامل لـ(9220) مريضاً سورياً راجعوا العيادات خلال شهر يناير الماضى لعام 2016.

وعملت العيادات على إجراء الفحوصات والتحاليل والعلاج الطبى المناسب للمراجعين خلال الشهر الماضى، الذى شهد تقلبات جوية ومناخية كثيرة، أثّرت على المستوى العام لصحة اللاجئين السوريين خاصة الأطفال منهم.

وقال المدير الطبى للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلانى، أن العيادات التخصصية السعودية عملت -خلال الشهر الماضى- على استقبال وعلاج كل المراجعين من اللاجئين السوريين، وقدمت لهم العلاج المناسب بما يتوافق مع حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية الاستثنائية التى شهدتها المنطقة كان لها دور كبير فى تراجع مستويات الصحة العامة لدى اللاجئين السوريين فى المخيم، خاصة الأطفال منهم.

وقال المدير الإقليمى للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء فى سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان: أن إحدى الركائز الأساسية التى تعتمدها الحملة الوطنية السعودية فى عملها الإنسانى، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال البرامج الصحية المختلفة، منوها بأن الحملة عملت على تنمية هذه البرامج، وطورتها بما يواكب التكنولوجيا الطبية الحديثة، وذلك لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين.

وأضاف أن الحملة تسعى باستمرار إلى تطوير الجهود الإغاثية بشكل عام والاهتمام بالجانب الطبى بشكل كبير، منوها بأن الحملة تواصل مسيرة النجاح يوما بعد يوم، وتعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات اللاجئين السوريين.

بدورهم، قدم المستفيدون شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللمملكة العربية السعودية وللشعب السعودى الكريم على ما يقدمه من تبرع للشعب السورى، ووقفته بجانبهم فى أزمتهم الإنسانية، سائلين الله العلى القدير أن يبارك فى مملكة الإنسانية، وأن يديم عليها النعم والخيرات، وأن يحفظها من كل سوء.

>