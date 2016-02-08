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ضبط أسلحة منهوبة من عهدة مركز أبو قرقاص بالمنيا

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ضبط أسلحة منهوبة من عهدة مركز أبو قرقاص بالمنيا ضبط أسلحة منهوبة من عهدة مركز أبو قرقاص بالمنيا

اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا – أرشيفية

أستعادت أجهزة الأمن بالمنيا 3 قطع سلاح منهوبة من قسم شرطة مركز أبوقرقاص في أحداث العنف.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، تلقى أخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، بحيازة «حسن ا. ع.»، 40 سنة، فلاح، ومقيم بقرية أبو عيسوي، والسابق اتهامه في القضية المقيدة برقم 3382لسنة 2014جنايات أبوقرقاص«اقتحام المركز»، لأسلحة نارية وذخائر مستولى عليها من المركز أثناء أحداث 14 أغسطس 2013.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مسدس حلوان عيار 9مم يحمل رقم 1095013، وعدد 4 طلقات، ومسدس حلوان عيار 9مم يحمل رقم 957276، وسلاح آلي، ضمن الأسلحة المستولى عليها من عهدة المركز.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأسلحة النارية عقب الإستيلاء عليها من مركز شرطة أبوقرقاص.

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