تحرير 219 محضر إشغال طريق خلال يومين بأسيوط

حررت شرطة المرافق بأسيوط وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المحافظة 219 محضر إشغال طريق وإزالة الإشغالات خلال يومين بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمكافحة كافة صور الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات.

وقال العقيد طارق حسين رئيس شرطة المرافق بأسيوط: إن الحملات استهدفت بعض الشوارع بمدينة أسيوط منها شارع المجاهدين والعتبة الزرقاء وموقف الأزهر وميادين المنفذ وشيكوريل والمجذوب وشارعي الكورنيش والجلاء.

وأضاف العقيد طارق أن المحاضر شملت 23 محضر إشغال طريق للباعة الجائلين والمحال التجارية والمقاهي وعدم حمل رخصة بائع متجول وشهادة صحية وتلوث بيئة فضلًا عن إزالة 121 فرش خضار وتندات قماش وخشب وحواجز حديدية وأسمنتية ورفع 10 عربات كارو وفاترين وضبط نحو 70 من «موازين، كرأسي، ترابيزات وغيرها»

وأكد رئيس شرطة المرافق بأسيوط على تكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بالمحافظة لتحقيق الانضباط للشارع الأسيوطي وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.