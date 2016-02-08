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حارس الإسماعيلي لـ في الجول: أعتذر.. وسأكون أكثر تركيزا في المباريات المقبلة

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حارس الإسماعيلي لـ في الجول: أعتذر.. وسأكون أكثر تركيزا في المباريات المقبلة حارس الإسماعيلي لـ في الجول: أعتذر.. وسأكون أكثر تركيزا في المباريات المقبلة

قال محمد عواد حارس الإسماعيلي إنه يعتذر لجماهير الدراويش عن الخطأ الذى وقع فيه وأحرز من خلاله فريق أسوان هدف التعادل.

وكان أسوان قد تعادل مع فريق الاسماعيلى بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري. (طالع التفاصيل)

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com "سوف أركز فى الفتره المقبلة على علاج مثل هذه الأخطاء حتى لا أقع فيها مرة أخرى.. وسوف أكون أكثر تركيزا في المباريات المقبلة".

وأضاف حارس الدراويش أن فريقه بدأ يسلك طريقه نحو العودة إلى مستواه المعروف بعد أن تولى خالد القماش الإدارة الفنية للفريق.

وأتم عواد "أتمنى أن تساند الجماهير المحبة لفريقها اللاعبين في تلك المرحلة حتى يستأنف الفريق مساره الصحيح نحو التقدم لموقع ضمن فرق المقدمة بجدول مسابقة الدوري".

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