شوقي السعيد لـ في الجول: هدفي في أسوان كان مقصودا.. ولدي عرض من أحد القطبين

قال شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي إنه كان يقصد التسديد على مرمى أسوان قبل هدفه الرائع من زاوية صعبة في شباك ممثل الصعيد في مباراة الجولة الـ17 أمس الأحد.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "تعمدت التسديد، ولم أقصد لعب الكرة بالعرض".

وأعلن المدافع الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم "انتظرت أن يفاتحني أحد المسؤولين في الإسماعيلي لتجديد عقدي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وأضاف "لدي عرض جاد من أحد القطبين.. أنا أكن كل الاحترام للإسماعيلي ومستمر لآخر الموسم بكل جدية".

وكان FilGoal.com قد انفرد قبل أيام بتواصل أحد مسؤولي الأهلي مع السعيد لاستطلاع رأيه حول الانتقال للأحمر . (طالع التفاصيل)

وعن مدرب الإسماعيلي الحالي خالد القماش، قال السعيد: "هو إضافة كبيرة لنا، ومدرب محترم (زودنا كتير ولمسته بانت علينا)، وأعتقد أن شكلنا في طريقه للتحسن معه".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن بـ22 نقطة رفقة المدرب الذي خلف نصر الدين النابي في قيادة الدراويش.