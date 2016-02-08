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أحمد جعفر لـ في الجول: أهدافي هي رسالتي لجهاز منتخب مصر

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أحمد جعفر لـ في الجول: أهدافي هي رسالتي لجهاز منتخب مصر أحمد جعفر لـ في الجول: أهدافي هي رسالتي لجهاز منتخب مصر

قال أحمد جعفر مهاجم بتروجت إن أهدافه السبعة في الدوري هذا الموسم هي رسالته لجهاز منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ولم يلعب المهاجم صاحب الـ30 عاما سوى 4 مباريات دولية سجل فيهم هدف وحيد، ويتشارك المركز الثالث في قائمة هدافين الدوري مع أحمد رؤوف مهاجم المصري ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي، خلف صاحب الـ8 أهداف حسام باولو من سموحة والهداف ستانلي من وادي دجلة.

وعن لقب الهداف، قال مهاجم الزمالك السابق لـFilGoal.com: "الحصول على لقب الهداف ليس سهل ولكنه ليس مستحيل، سأجتهد حتى آخر نفس وسأسعى للتهديف في كل مباراة".

وحسم جعفر فوز فريقه على اتحاد الشرطة في الجولة الـ17 بهدف رائع من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأردف "لن أتحدث عن عدم انضمامي للمنتخب رغم تألقي.. سأترك الملعب يتحدث عني وأهدافي هي رسالتي للجهاز الفني".

وأكد "ولا لاعب من الأهلي أو الزمالك استطاع تسجيل 7 أهداف في الدوري!".

وأتم "في النهاية لكل جهاز فني وجهة نظر تحترم .. وأنا أحترم وجهة نظر كوبر وجهازه".

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