حوار #في_القمة – وليد سليمان: الأهلي بمن حضر.. وحزين بسبب تريكة وبركات

تأتي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وجناح الأهلي وليد سليمان بعيد بسبب الإصابة وهو أحد العلامات المضيئة في دربيات السنوات الأخيرة.

وما بين الثقة في زملائه وجرعات البلازما تحدث اللاعب لـFilGoal.com عن حظوظ الأهلي والمنافسة على الدوري وطقوس القمة وغياب أبوتريكة وبركات وكشف عن العديد من الأمور في هذا الحوار.

وكل ما يلي على لسان وليد سليمان

كيف يرى القمة

"بالتأكيد أنا حزين للغياب عن المباراة .. حاليا أتلقى العلاج وكنت أتمنى أن أكون في الملعب.. سأشجع فريقي وأتمنى له التوفيق وأشاهد المباريات بتوتر وعصبية شديدة لعدم تحملي ضغوط إهدار الفرص أو غيرها .. مشاهدة المباراة أمر مختلف جدا عن أن تكون لاعبا في الملعب".

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أهمية اللقاء

"مباراة القمة تظل لقاء خاص ومباراة بطولة وتلعب للتاريخ .. كل لاعب ينتظرها لإخراج أفضل ما لديه وذلك لتعلق الجماهير الشديد بها ، والحمد لله أملك ذكريات طيبة في لقاءات القمة .. المباراة لن تحسم من يفوز بالدوري خاصة أن هناك أسابيع طويلة على نهاية الموسم .. لكن الفوز بها ضروري " .

حظوظ الأهلي

"لدينا ثقة كبيرة في الفوز .. نعرف جيدا كيف نخوض المباريات الكبيرة ومن تجربتي مع الأهلي تأكدت أن صاحب الأعصاب الهادئة أكثر يملك القدرة على الحسم .. ودخول المباراة ونحن في الصدارة يزعج الزمالك وبالتأكيد لدينا خبرات كبيرة .. لقاءات القمة تحتاج الى أصحاب الخبرات مثل عماد متعب وحسام غالي وحسام عاشور .. ولدينا أفضلية في ظل توهج مؤمن زكريا ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وبقية اللاعبين كلهم بدون استثناء " .

"رغم كل ذلك تبقى مباريات القمة خارج التوقعات ومن الصعب جدا التكهن بنتيجتها وإن كنت أشعر أن الأهلي أقرب للفوز بها ان شاء الله " .

"الأهلي بمن حضر دائما وإن كانت الخبرات مطلوبة بشكل أكبر في مثل هذه المواجهات".

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ظروف الزمالك

"ظروفنا أفضل .. الأهلي يدخل المباراة بعد الفوز على إنبي وتصدر المسابقة بخلاف الزمالك الذي يعاني من ضغوط رهيبة بسبب رغبته في اللحاق بالصدارة وتعويض الخسارة أمام الإسماعيلي .. هذا الأمر بالتأكيد يصب في صالحنا".

سر التألق في الأهلي

"الحمد لله أنني نجحت في تجربتي مع الأهلي رغم أن لاعبين آخرين انضموا للفريق ولم يحققوا المطلوب ورحلوا عنه .. المسألة تتعلق بالشخصية .. ليس كل لاعب يملك الشخصية القادرة على تحمل الضغوط الرهيبة في النجاح والمنافسة والجماهير وغيرها".

"هناك نماذج لم يحالفها التوفيق .. مثلا حسين ياسر المحمدي .. لم يوفق في الأهلي ولكنه ذهب للزمالك وحقق نجاحات مرضية .. لكن بشكل عام .. ليس كل لاعب يصلح لارتداء قميص الأهلي".

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القدوة وانتقال الخبرات

" بالفعل أصبحت جزء من جيل القدوة حاليا مع متعب وغالي والسعيد وعاشور واكرامي .. نقوم بدور ما لدينا وما تعلمناه من الجيل السابق الى اللاعبين الجدد والصاعدين ونتمنى أن ننجح في ذلك وهو أمر طبيعي ومعروف في النادي الأهلي بتوارث الخبرات عبر الأجيال " .

أبوتريكة وبركات

"حزنت كثيرا لغيابهما واعتزالهما .. كل بامكان كل منهما الاستمرار والعطاء بنفس القوة حتى الآن لكنها سنة الحياة .. أتمنى لهما التوفيق وأن ننجح في الحفاظ على التركة التي ورثناها منهما ونقلها الى الأجيال القادمة".