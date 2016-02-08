صور | إزالة تعديات على 300 فدان بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 4 حالات تعدي على 300 فدان أراضى أملاك دولة بقرية العزية التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى عديات بمركز منفلوط

وأضاف، إنه تم إزالة التعدىات نهائيا فى وجود قوة من أمن مركز شرطة منفلوط برئاسة المقدم خالد شريت رئيس مباحث منفلوط الذي أكد على وجود تنسيق تام وتعاون لازالة كافة التعديات والمخالفات خاصة على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية مع كافة الوحدات المحلية بمركز منفلوط.

وأشار المهندس الدسوقى، إلى أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات بجميع مراكز المحافظة إلى أن يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التى تضر بإقتصاد الوطن.

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة إزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بشكل فورى حفاظا علي الأراضى الزراعية من ظاهرة التصحر.

و من جانبة قال أحمد شوقي رئيس مركز ومدينة منفلوط انه تم ازالة الغرف الموجودة على الارض ووضع لافتات تفيد ان الارض املاك دولة وتحت ولاية محافظة اسيوط ومخصصة للمشروعات العامة.