محافظ أسيوط يقرر إنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز أبوتيج

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، تعليماته بتجهيز سوق للباعة الجائلين بمركز أبوتيج والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية التي أصبحت فى الآونة الأخيرة تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية وانتشرت بشكل عشوائي بالشوارع والميادين.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، أنه جاري حصر الباعة الجائلين لتوفير سوق بديل لهم ورفع إشغالات الطريق مشيراً إلي التنسيق مع شرطة المرافق لنقل الباعة وعدم السماح بعودتهم مرة آخري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف وتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح صلاح عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج، انه تم اختيار موقع خلف المساكن القبلية بجوار موقف صدفا وخلف السنترال لإنشاء سوق للباعة الجائلين بعيداً عن الحركة المرورية وتيسيراً علي المواطنين لشراء احتياجاتهم من السوق نتيجه لقربه من المناطق السكنيه والقضاء علي الانتشار العشوائي لهم علي مستوي المركز وتم تجهيزه وتوفير الإنارة اللازمة له.