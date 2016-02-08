صور: الأبيض "نجم" في مطابخ النجمات

يمنح اللون الأبيض شعوراً بالإشراق والفسحة في المساحات العصرية، لا سيما في المطابخ المصمّمة وفق النمط الأمريكي المفتوح.

"سيدتي. نت" يطلع القارئات، على صور من "ديكورات" مطابخ 5 نجمات، مكلّلة بالأبيض النقي.

1. كريس جينر Kris Jenner

في منزل كريس جينر Kris Jenner، والدة "الأخوات كارداشيان" Kardashian، الواقع في "لوس أنجلس"، يتألق المطبخ ببياضه ويشي بالرفاه. ويحظى بمساحة رحبة تحضن "جزيرتين"، تتدلى فوق كل منهما ثريا جذابة. وتتلألأ الأرضية بالأبيض والأسود، ممّا يضفي حيوية على المساحة.

منازل مارلين مونرو بلمسات أوروبية

2. جيجي حديد Gigi Hadid

يضيء الأبيض المطبخ، في شقّة جيجي حديد Gigi Hadid، حيث يكسو خزائن الخشب وأسطح الرخام في توليفة جذابة.

أمّا المرآة التي تغطي الجدار الرئيس فيه، فتشعر الساكنين بالرحابة والاتساع!

3. سيندي كروفورد Cindy Crawford

في منزل سيندي كروفورد Cindy Crawford، القابع في مدينة "ماليبو" بمقاطعة "لوس أنجلوس"، يشكّل المطبخ ملتقى لأفراد العائلة. يعبّر ديكور الحيّز المذكور عن خشب أبيض يتردّد على الخزائن و"الجزيرة" المزوّدة بمقابض من "الألومينيوم".

4. بيونسيه Beyoncé

في منزل بيونسيه Beyoncé، الواقع في مدينة" بيفرلي هليز"، تتجلّى لمسات حديثة في المطبخ، حيث يبدو الديكور مشغولاً بإتقان بالغ! بطلاء أبيض لمّاع، تتلألأ خزائن الخشب، وتتناغم مع قطع "الستاينلس ستيل".

5. ريهانا Rihanna

في شقة ريهانا Rihanna الواقعة في "مانهاتن"، يشيع الأبيض ألقاً في المطبخ العصريّ، الذي يضمّ عدداً من القطع الكهربائيّة، بالإضافة إلى طاولة مصنوعة من الرخام الأبيض، مخصّصة لإعداد الطعام.

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