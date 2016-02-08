غرف نوم مجددة بتكلفة معقولة

لا يبدو البحث عن أفكار هادفة إلى تجديد غرف نوم المنازل "المودرن" بتكلفة معقولة شاقاً، بل يتطلب من القارئة تطبيق نصائح مهندسة الديكور كارلا منذر، الآتية:

- ضعي كرسيّاً تقليدياً يعود إلى الستينيات في إحدى زوايا غرفة النوم؛ بهدف المزج بين النمطين العصري والكلاسيكي، ما يضفي لمسة جذابة في الأرجاء، ويكسر الرتابة!

- زيني الجدران بالمرايا، لإضفاء المزيد من الفسحة على الغرفة، خصوصاً قبالة النافذة، إذا وجدت.

- استعملي ستائر "الفوال" الشفافة، إذا كانت الألوان القوية سائدة في الغرفة.

- افرشي قطع السجاد الناعمة، على الأرضية.

- زيني الطاولة، إذا وجدت، بوعاء مليء بالورود الطبيعية، أو علّقي ساعة جذابة على أحد الجدران.

- تجنبي توزيع "الأكسسوارات" بطريقة عشوائية، بل اكتفي بعدد قليل منها، كإطارات الصور البسيطة و"الأباجورات" واللوحات ذات الألوان الفاتحة.

- ضعي أباجوراً (مصباح) على كل جانب من السرير. عموماً، يجب الحرص على أن تنعم الغرفة بكمية كافية من الإنارة. في حال وجود نافذة كبيرة الحجم يتحقّق الأمر، لكن إذا لم تتوفر هذه الأخيرة، يمكن تثبيت وحدات الإضاءة على الجدران

أو الإنارة المخفية في السقف، مع التخلّي عن الثريا المتدلية من السقف، خصوصاً إذا لم يكن يحظى هذا الأخير بارتفاع كاف.

نصيحتان

- ابتعدي عن استخدام الألوان في طلاء جدران الغرفة، بل اختاري الطلاء بلون حيادي، كالأبيض أو البيج أو الكريمي.

- اختاري "أكسسوارات" الغرفة، من لوحات ومفرش السرير ملونة، إذ يسهل تبديل الأخيرة.

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